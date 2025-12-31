El Papa León XIV encabezó hoy en el Vaticano la última audiencia general del año, durante la cual lamentó la “devastación” provocada por la guerra y recordó a su antecesor, Francisco, fallecido ocho meses atrás.

Ante miles de fieles, el pontífice señaló que “este año estuvo marcado por eventos importantes: algunos felices, como la peregrinación de tantos fieles con ocasión del Año Santo”. No obstante, subrayó que también hubo momentos “dolorosos”, entre ellos la muerte del “añorado” Francisco, ocurrida en abril, y “los escenarios de guerra que siguen devastando el planeta”.

En su mensaje de cierre de año, León XIV afirmó: “Al concluir el año, la Iglesia nos invita a poner todo frente al Señor, encomendándonos a Su Providencia y pidiéndole que se renueven, en nosotros y a nuestro alrededor, en los días venideros, los prodigios de su gracia y de su misericordia”.

El Papa celebró además la experiencia del Jubileo, abierto por Francisco y que él mismo clausurará el próximo martes, tras un año en el que millones de peregrinos de todo el mundo viajaron a Roma para cruzar la Puerta Santa en busca de perdón.

En el tramo final de su intervención, destacó que “muchos peregrinos llegaron desde todas las partes del mundo a rezar sobre la tumba de Pedro y a confirmar su adhesión a Cristo. Esto nos recuerda que toda nuestra vida es un viaje, cuya meta última transciende el espacio y el tiempo, para cumplirse en el encuentro con Dios”.

Fuente: con información de Noticias Argentinas