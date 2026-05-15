El músico León Gieco se presentará el próximo 16 de julio a las 21:00 en el Centro de Arte MDP (San Luis 1750), donde encabezará un espectáculo de carácter íntimo acompañado por Joana Gieco y Alejo León. El show propone un reencuentro cercano con el público marplatense tras una prolongada ausencia de los escenarios locales.

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“Este recital que preparamos junto a Joana Gieco y Alejo León -dos músicos excelentes-, tendrá características muy especiales, será intimista, y muy cercano”, explicó el artista.

Asimismo, el cantautor destacó que la velada “contará con fotografías, un repaso histórico en imágenes y anécdotas y sobre todo mucha música para disfrutar y recordar”. La propuesta busca amalgamar la trayectoria de Gieco, reconocida por su fusión de folklore y rock, con un soporte visual que refuerce el contenido social y solidario de su obra.

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El elenco musical se completa con la participación de Joana Gieco, pianista y compositora formada en la Universidad Nacional de las Artes y el Conservatorio Nacional de Música López Buchardo, y Alejo León, guitarrista autodidacta y prolífico compositor.

Ambos músicos conforman un dúo con actividad constante en giras y presentaciones, y en esta ocasión aportarán su juventud y solvencia técnica para recorrer el repertorio de clásicos que han marcado la historia de la música argentina.

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