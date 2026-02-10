Esta semana, en Visionshow Verano, el streaming de Visionshow desde Mar del Plata conducido por Emanuel Bonomo y Matías Barzola, el periodista Leo Arias, actual conductor de Gossip en Net TV, se refirió a los rumores que circulan sobre un posible alejamiento del ciclo y su futuro laboral.

Consultado por las versiones que indican que podría dejar Gossip para sumarse como panelista al programa de Carlos Monti en la Televisión Pública, Arias confirmó que recibió ofertas laborales en diciembre. Según explicó, mantuvo distintas charlas y escuchó propuestas de varios programas, entre ellos el de Monti, aunque aclaró que, por el momento, no hubo definiciones concretas.

En ese sentido, el periodista fue claro al señalar que hoy tiene su cabeza y sus energías puestas en Gossip, el programa que conduce actualmente. Sin afirmar ni desmentir de manera definitiva los rumores, dejó en claro que se trató de propuestas y que, en este presente, está enfocado de lleno en el ciclo de espectáculos de Net TV.

En otro tramo de la entrevista, Leo también habló de su relación con Pilar Smith tras su salida del programa y el posterior reordenamiento del panel. Reconoció que le dolió su partida, aunque remarcó que entiende que “son las reglas del juego” y que así funciona la televisión. Además, aseguró que no existen conflictos personales y destacó el aprecio que siente por su excompañera. “La aprecio mucho y ojalá en algún momento podamos volver a trabajar juntos”, expresó.

VIDEO: https://www.instagram.com/p/DUjSxKlkqus/

