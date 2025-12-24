Leandro Paredes volvió a unir dos de sus grandes pasiones y presentó una nueva edición de su vino especialmente dedicada a su regreso a Boca Juniors. El mediocampista lanzó este producto con fuertes referencias al club que lo formó y al que volvió este año, acompañado por un mensaje cargado de emoción y detalles pensados para los hinchas xeneizes.

Ads

El vino forma parte de su proyecto personal en el mundo vitivinícola y fue presentado junto a su esposa, Camila Galante. La botella cuenta con una estética muy ligada a Boca: en la etiqueta se destacan los colores azul y oro, la Bombonera como fondo y la imagen de un niño con la camiseta número 5, una figura muy significativa para Paredes, ya que representa al chico que soñaba con jugar en el club y que hoy cumple ese deseo.

En la contraportada, el futbolista sumó un texto que resume el sentido del lanzamiento y su vínculo con la institución. “El corazón siempre sabe dónde volver. Este vino nace de esa emoción: el regreso a casa”, escribió Paredes, dejando en claro que no se trata solo de un emprendimiento comercial, sino de un homenaje personal a su historia y a Boca.

Ads

Este lanzamiento se suma a las ediciones anteriores de su línea de vinos y refuerza la idea de celebrar momentos importantes de su carrera fuera y dentro de la cancha. En este caso, el foco está puesto en su vuelta al club que lo vio nacer futbolísticamente, un regreso que fue muy celebrado por los hinchas y que ahora también quedó plasmado en una botella con sello bien xeneize.

VIDEO https://www.instagram.com/p/DSnj36Mkpbu/

Ads