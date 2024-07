Mar del Plata tendrá 5 representantes en competencia dentro de los Juegos Olímpicos de París 2024, pero además habrá otros protagonistas de nuestra ciudad participando de este evento que promete ser histórico desde todo aspecto.

Uno de ellos, es el Comisario Internacional de Mountain Bike, Leandro Carpinelli, que durante el fin de semana estará cumpliendo su rol como parte de un grupo chico de especialistas que hará la fiscalización de esta disciplina en particular. En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) horas antes de subirse al avión, explicó que "llevo 18 años como juez internacional, ha sido una evolución constante en el nivel de competencias donde participé. En los últimos años estuve presente en varias Copas del Mundo y hay un comité de personas en la Unión Ciclista Internacional (UCI) que definen los candidatos a los Juegos Olímpicos y el perfil de jueces que necesiten. La nominación llegó en octubre o noviembre del año pasado".

Desde entonces, comenzó una nueva etapa que es la de preparación para el desafío más importante de su vida: "estar ahí requiere estudio y estar adaptado a las tecnologías. Soy un apasionado del mountain bike, tuve la suerte de correr muchos años y cuando no pude hacerlo más, traté de acompañar al deporte desde el lado del arbitraje. En 2006 me seleccionaron para ser Juez Internacional y desde ese día no paré nunca más. Siempre les decimos a los chicos que el deportista hace su esfuerzo pero hay mucha gente alrededor que trabaja para acompañarlos".

Lo que tiene claro Carpinelli es que participará de un Juego Olímpico muy particular que ha organizado París donde la propia ciudad es escenario de las competencias: "será un Juego Olímpico muy particular. El tema seguridad es principal y recibimos comunicaciones todos los días sobre lo que deberíamos hacer y lo que no. Habrá mucho público mirando en el corazón de Europa y además los primeros juegos con equidad entre damas y caballeros en cantidad de participantes".

La experiencia para Leandro Carpinelli será única y muy intensa porque sólo estará 4 días en la ciudad francesa: "veremos que es lo que se puede aprender y que podemos trasladar a nuestros países. Siempre trato de representar estas situaciones a los comisarios que están empezando, ésta experiencia será muy importante".

La magnitud del evento tiene que ver con la calidad y no con la cantidad, ya que a esta competencia llegan los 36 mejores del mundo tanto en damas como en caballeros y habitualmente en Copas del Mundo, hay más participantes (120). Su trabajo incluye diferentes aspectos que explicó: "Hay un reglamento que respetar en todo lo vinculado con la publicidad de las herramientas e indumentarias. Otro gran punto es practicar el inglés que es el idioma donde nos manejamos todos los oficiales. Además, hay que manejar la ansiedad y la paciencia porque tenés que estar muy concentrado". Respecto de las funciones a cumplir por los comisarios en el Mountain Bike, el marplatense agregó que "estamos atentos a la seguridad en el armado de la pista, el comportamiento del público, los protocolos de evacuación y seguridad ante cualquier eventualidad, el control específico de la carrera, el cronometraje y la televisión. Hay un soporte electrónico y otra parte que se hace manual como respaldo".

Con responsabilidad y con mucha pasión por su deporte, Carpinelli está a sólo unas horas de cumplir el sueño de toda persona vinculada al deporte, pero desde el punto de vista de un comisario deportivo: "desde que decidí ser internacional, quería llegar a un Juego Olímpico. Lo veía lejos porque hay temas políticos y federaciones que empujan mucho a sus comisarios pero por suerte, siempre tuve claro que quería ir e hice foco para estar. Cuando tuve que demostrarlo, estaba preparado. Probablemente sea la única vez que me toque en mi vida, por suerte se me dio después de 18 años".