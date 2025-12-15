Según se informó, el pasado 7 de diciembre, alrededor de las 12 del mediodía, un hombre dejó su bicicleta mrodado 29, de color celeste y negro, apoyada en la esquina de Bartolomé Mitre y San Martín, frente a la Catedral, mientras participaba en la entrega de alimentos a gente en situación de calle.

En ese momento, un hombre de 52 años aprovechó un descuido, tomó el rodado y escapó por calle Mitre en dirección a 25 de Mayo. La víctima dio aviso de inmediato al 911 y aportó fotografías de la bicicleta, lo que dio inicio a una causa por hurto.

Este lunes, tras un nuevo llamado a la Central de Emergencias, personal del Comando de Patrullas se hizo presente en Mitre y Belgrano, donde el damnificado caminaba por la zona y se cruzó con el presunto autor del robo. Al verlo, lo reconoció de inmediato como la persona que le había sustraído la bicicleta días atrás.

Si bien el rodado no fue recuperado, se dio intervención a la UFI y JE N° 1, a cargo de la doctora Salas, quien ordenó la notificación del imputado y dispuso que continúe en libertad, sin adoptar medidas restrictivas.

