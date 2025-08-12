Una mujer de 35 años fue detenida en la tarde del lunes luego de que personal policial la identificara como la autora de un robo cometido en julio y la sorprendiera intentando vender en Facebook Marketplace una campera sustraída a la víctima.

El procedimiento fue realizado por el Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 9na, que detectó la publicación en la red social y pactó un encuentro con la vendedora en la esquina de Alem y Alvarado. Al llegar al lugar, la imputada tenía en su poder una campera marca Columbia y un teléfono celular Samsung, por lo que fue inmediatamente aprehendida.

El robo había ocurrido el pasado 7 de julio, cuando un hombre de 47 años fue hallado inconsciente en su departamento de calle 3 de Febrero al 3000, tras haber estado con una mujer. Según la denuncia, la víctima perdió el conocimiento después de beber té y, al despertar, notó el faltante de su celular, billetera y la mencionada campera.

La fiscal Romina Díaz, a cargo de la UFI N° 6, dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de robo y ordenó el traslado de la detenida a la Unidad Penal N° 50 de Batán.

