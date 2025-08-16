Un hombre de 32 años que transitaba cargando una batería de auto robada fue detenido esta madrugada en la zona del barrio Bernardino Rivadavia.

Durante una recorrida habitual por la zona, agentes de la Comisaría Cuarta observaron en 1° de Mayo y Garay a dos individuos caminando, uno de ellos llevando un objeto pesado.

Al acercarse, identificaron que el imputado transportaba una batería de automotor, la cual fue secuestrada de inmediato.

Desde la Fiscalía de Flagrancia, María Isabel Sánchez fue notificada de los hechos y dispuso la formación de una causa por el delito de “tentativa de robo”.

Respecto al acompañante del imputado, se procedió a su identificación, pero no se adoptaron medidas restrictivas en su contra.

