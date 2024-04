A pesar de las manifestaciones en las puertas del Jardín Provincial 939 “María Elena Walsh” por los presuntos abusos hacia los niños y el inicio de la investigación, la institución reabrió con las mismas maestras y una de las madres apuntó contra el Consejo Escolar, al que “no le importa que ahí adentro puedan seguir estando los ´Qua Qua´”, como identifican a los supuestos abusadores.

En esta línea, Vanesa, madre de un nene presuntamente abusado, le comentó a El Marplatense: “El viernes fuimos a Cámara Gesell, donde no entraron los nenes, sino que estuvieron en una salita. Y mañana tenemos otra reunión con una supervisora, pero no sé…es la primera vez que hacemos esto. Hoy teníamos reunión y no sé por qué a mi y a la otra familia nos sentaron aparte, si en definitiva nos dijeron lo mismo”.

Sobre aquella reunión, aseguró que les informaron que “no pueden cambiar el personal porque la Justicia no les indicó nada” y que el hecho continúa “en investigación”.

Puede interesarte

“El establecemiento abrió normalmente y no se tomó una decisión en conjunto, como decían ellos. La decisión fue del Consejo Escolar, sin importar que ahí adentro puedan seguir estando los ´Qua Qua´, no les importa. Supuestamente el Consejo vela por los niños y en este caso nadie está velando por ellos. Está supervisado y la pedófila que está ahí adentro obviamente que se va a portar bien”, disparó.

“Qua Qua” es la manera con la que los chicos identifican a los abusadores. De acuerdo al relato de Graciela, abuela de una nena que concurre al jardín, su nieta “no quería venir” y se negaba porque “la maestra se hace pasar por el ‘qua qua’, la tocan. Mi nieta lloraba, una criatura de cuatro años no va a mentir”. Y no fue la única que los distinguió de ese modo.

Entonces, Vanesa sostuvo que la posible agresora será supervisada por “uno o dos años” y después “volverá a hacer lo mismo”. De este modo, recalcando su disgusto con la decisión del Consejo Escolar, pidió que sean investigadas “todas" las maestras “hasta que descubran quién es”.

“La Justicia se está apurando, pero es una realidad que los nenes deberían estar más cuidados. Me retiré y le dije al Consejo Escolar que no quería saber nada más con ellos porque fui a perder el tiempo. De una forma u otra, el Consejo Escolar está a favor del abuso. Tendrían que sacar a todos hasta saber quién es. No se sabe si es la portera o la directora, si es una maestra, dos o tres”, concluyó con cierta impotencia, frente a la apertura del Jardín que mantuvo a las mismas docentes.