Padres del Jardín Provincial 939 “María Elena Walsh”, ubicado en Intendente Camusso 697, denuncian abusos a varios niños en la salita naranja. A raíz de ello, realizaron las correspondientes denuncias.

“Mi nene tiene tres años y hace unos días empezó a tener un comportamiento extraño. Se empezó a hacer pis, caca, no quería que lo bañemos. Empezó con miedos, no quería que lo toquemos. Fuimos al Hospital Materno Infantil y nos mandaron a la Comisaría de la Mujer para seguir el correspondiente procedimiento”, dijo la mamá de uno de los menores.

“El viernes revisaron a mi hijo y me afirmaron que había recibido abuso. Me pidieron que se lo comunique a otros papás para ver si había más niños en la misma situación que quizás no se supieron expresar”, indicó.

“Mi hijo manifestó que en el Jardín hay un ”cua cua" que le hizo algo con la boca en la cola. Eso le generó miedo, no quiere que lo bañemos, tuvimos todo un proceso para poder lograrlo", siguió.

“Ahora solo nos queda esperar a que la Fiscal haga un avance en esto. Hay que buscar quien es ese tal quaqua. El Jardín se puso a nuestra disposición, vamos a tener una reunión para que se informe al resto de sus padres en caso de que no se hayan dado cuenta”, sumó la madre.

“Me duele la espera tan incierta, el cuidado de él, la seguridad, que los adultos que lo rodeamos, lo vamos a cuidar. No quiero que pasen dos años o más. Quiero que la justicia descubra quién es el quaqua y que no haya más niños abusados como mi hijo. Por eso pido apoyo de todas las familias que sepan algo sobre esto y que se ponga más empatía con las familias afectadas”, afirmó.

Y concluyó: “Seguramente esto quede todo en la nada. No se qué pensar cómo madre. Puede haber más nenes en la misma situación, abusados. Este Jardín tiene muchísimos niños, hasta maternal y es un peligro. Yo me di cuenta que de que mi hijo había cambiado, se hizo pis, caca, era re dulce y ahora ya no. Para nosotros es muy triste como familia sufrir esto. No se qué hacer en este caso porque no es fácil. Quienes deben ayudar, la autoridades, nos toman el pelo”.