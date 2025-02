Laura Ghiglione, una de las tres incorporaciones de las “Tiburonas”, pasó por Marca Deportiva Radio (FM 99.9) y dejó sus sensaciones sobre la llegada a Aldosivi y el presente del futbol femenino en el país.

La futbolista de 34 años de último paso por All Boys contó cómo se dio su paso al conjunto del puerto y dijo: “Venía siguiéndolo desde que se incorporó AFA, viéndolo en redes y sabía que el día que entrara a AFA iba a dar que hablar, así que también fue uno de los motivos por los cuales me llamo venir al club”. De la misma manera reconoció haber tenido contacto previo con el entrenador Marcelo Rodríguez, en donde le había mostrado su interés por incorporarse si es que el equipo competía a nivel nacional.

Por otro lado, comentó cómo encontró a la institución en todos los niveles y expresó: “Me encontré con un club súper lindo, con muy buena estructura, la verdad que tiene todo lo necesario como para poder entrenar bien, que no es poco. Tambien un gran grupo humano, la verdad que se nota que se conocen hace muchos años todas, pero no por eso no incorporan bien a las que venimos de afuera”.

A modo de análisis, teniendo experiencia en equipos cómo River, Comunicaciones y Defensores de Belgrano, Ghiglione que ve a la disciplina en la rama femenina en la actualidad en crecimiento no solo en AFA sino a nivel cultural. “Ves nenas jugando por la calle sin ningún problema. Yo siempre fui un bicho raro, cuando era chiquita era un bicho raro, pateaba la pelota, como que llamaba la atención y ahora eso no pasa. Así que a nivel sociedad creo que estamos mejorando. A nivel después organizacional falta mucho. Falta que se involucren más jugadoras y exjugadoras en lo que es la dirigencia, la dirección técnica y la preparación física”, señaló.

Además de saber lo que significa la Primera División nacional, tuvo paso por la categoría C de Italia, donde vistió la camiseta de Aprilia Calcio y Pistoiese. “Uno quizás va con el prejuicio de que quizás en Europa las cosas se hacen mejor y era lo mismo. La única diferencia era la económica. Todos los clubes tenían ropa, vestuario, cancha y transporte asegurado para ir a los partidos, que eso quizás es algo que Aldosivi lo tiene, pero no es algo que tengan todos acá”, contó.

Finalmente, relató cómo está viviendo la pretemporada y dijo: “Esta muy bien el trabajo que se está haciendo, muy intenso, con mucho físico pero también con muchísimo fútbol que me parece que eso es fundamental para poder encarar un torneo como el que estamos por jugar”.