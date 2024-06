Culminada la Fase Clasificación del torneo de Primera C femenino, la Asociación de Fútbol Argentina (AFA), sorteó el fixture para la Fase Ascenso y la de Permanencia en donde Aldosivi buscará subir de categoría, tras estar a un paso en 2023.

Las “Tiburonas” disputarán la Fase Ascenso luego de culminar como escolta en la Zona A. En esta primera etapa, el equipo de Marcelo Rodríguez, ganó 6 encuentros, no empató ninguno y perdió el invicto tras ser derrotado en la última fecha frente a Estrella del Sur. Con 18 puntos de 21 posibles, se clasificó en busca del trepar a la Primera B.

El formato de esta instancia, en la que participan 12 equipos, será un todos contra todos a dos ruedas, es decir un encuentro de visitante y otro de local. Dos de esos conjuntos, obtendrán el ascenso a la siguiente categoría. Uno será el campeón y el otro saldrá del reducido que lo disputarán los equipos ubicados entre el segundo y quinto puesto.

En la primera fecha, Aldosivi visitará a Quilmes el sábado a las 15:30, con quien ya se enfrentó el pasado 27 de abril también como visitante y en donde ganó por 2-0 con goles de Valentina Fernández y Daiana Perpetto.

FIXTURE

Fecha 1: Quilmes vs. Aldosivi (V)

Fecha 2: Aldosivi vs. Talleres (R.E) (L)

Fecha 3: Nueva Chicago vs. Aldosivi (V)

Fecha 4: Aldosivi vs. Chacarita (L)

Fecha 5: Lujan vs. Aldosivi (V)

Fecha 6: Aldosivi vs. Estrella del Sur (L)

Fecha 7: El Frontón vs. Aldosivi (V)

Fecha 8: Arsenal vs Aldosivi (V)

Fecha 9: Aldosivi vs. Laferrere (L)

Fecha 10: Tigre vs. Aldosivi (V)

Fecha 11: Aldosivi vs. Alte. Brown (L)