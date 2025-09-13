El equipo femenino de Aldosivi fue goleado por 5-1 en su visita a Camioneros en el marco de la decimosexta fecha de la Primera B disputada en el Estadio Hugo Moyano.

El conjunto dirigido por Marcelo Rodríguez formó con: Agustina Díaz;Luna Sahakian, Selene Corona, Sol Cassarino, Agustina Cuello; Lorena Cortadi, Griselda Garro, Valentina Fernández, Morena Larea; Lara González y Ailen Camacho.

Foto: Prensa Aldosivi

Las locales golpearon rápidamente y a los 3 minutos Mariana Alarcón abrió la cuenta. Siete minutos después, ampliaron la ventaja de la mano de Renata Camaro. Luego, pasada la primera media hora, Lara González descontó para las “Tiburonas”. Sin embargo, a los 43, Damaris Sequeira puso el 3-1 parcial.

En el complemento, a los 24’, Margarita Guzmán estampó el 4-1 y sobre el final Fiamma Romero anotó el último tanto de la tarde.

A pesar de este resultado, Aldosivi mantuvo la categoría y jugará por segundo año consecutivo en la segunda división femenina. El próximo fin de semana será local frente a El Porvenir en la anteúltima jornada.