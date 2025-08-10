El equipo femenino de Aldosivi cayó 4-3 frente a Union de Santa Fe en el predio de Punta Mogotes en el marco de la fecha 13 de la Primera B.

Ads

El conjunto dirigido por Marcelo Rodríguez formó con: Katja Velardez; Fátima Viacava, Selene Corona, Sol Contrera, Laura Ghiglione; Griselda Garro, Lorena Cortadi, Ailén Camacho; Morena Larea, Bernardita Bonomi, Mylena Corona.

Las “Tiburonas” abrieron rápido el marcado a los 2 minutos gracias al tanto de Lorena Cortadi pero dos minutos después Bernardita Bonomi estiró la ventaja. Eso no fue todo sino que Cortadi volvió a anotar y puso el 3-0 antes de los 10 minutos de juego.

Ads

Puede interesarte

Pasada la media hora, las chicas del “Tatengue” descontaron, luego a los 47 se acercaron aún más con el 3-2 y en el complemento volvieron a convertir por duplicado para dar vuelta el encuentro y amargarle la tarde a las locales.

De esta manera, volvieron a la derrota tras la victoria la fecha anterior y ahora jugarán como visitante ante Comunicaciones.

Ads