El equipo femenino de Aldosivi cayó por 4-1 ante Camioneros en el recupero de la séptima fecha del Torneo de Primera B disputada en el Predio de Punta Mogotes.

El conjunto dirigido por Marcelo Rodríguez formó con: Karla Velardez; Fátima Viacava, Milagros Burreta, Sol Contreras y Laura Ghiglione; Griselda Garro, Lorena Cortadi, Morena Larea, Valentina Fernández; Delfina Moras y Milena Corona.

El primer tiempo fue todo para el visitante que sacó rápidamente ventaja a los 10 minutos gracias al tanto de Laura Romero, quien luego puso el 2-0 a los 17 minutos. Más tarde, a los 37’ Damaris Sequeira estampó el 3-0.

En el complemento, cuando corrían 24’ la autora de los dos primeros tantos anotó el tercero para su cuenta personal y el cuarto para su equipo y luego sobre el final Morena Larea descontó para las locales.

De esta manera, las “Tiburonas” deberán reponerse ya que el fin de semana recibirán a San Miguel.

