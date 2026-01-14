El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) anunció un ciclo de conciertos gratuitos de los organismos musicales municipales que se realizará todos los jueves a las 20:00, desde mañana y hasta el 5 de febrero, en el Centro Cultural Estación Terminal Sur (Sarmiento y Alberti).

La propuesta incluye presentaciones de la Orquesta Sinfónica Municipal, la Orquesta Municipal de Tango y la Banda Sinfónica Municipal, con el objetivo de acercar la música a la comunidad y ofrecer una programación cultural de calidad tanto para marplatenses como para turistas.

El cronograma prevé la actuación de la Orquesta Sinfónica Municipal este jueves 15, la presentación de la Orquesta Municipal de Tango el jueves siguiente, la participación de la Banda Sinfónica Municipal el jueves 29, y el cierre del ciclo el 5 de febrero, nuevamente con la Orquesta Sinfónica Municipal, siempre a las 20:00.

Al respecto, la vicepresidente del EMTURyC, Johanna Panebianco, afirmó que “estos eventos son un compromiso que tenemos con la comunidad y con la cultura de la ciudad”.

Asimismo, destacó que “también es una oportunidad para que quienes nos visitan conozcan de primera mano la calidad de los artistas locales que tenemos y el profesionalismo y el nivel de trabajo que hay en la ciudad y en el Municipio. Es una gran excusa para encontrarse marplatenses y turistas en un lugar icónico como la Estación Terminal Sur”.

