Un departamento ubicado en el barrio 9 de Julio se incendió esta noche, en un foco ígneo que se desató “por accidente” según manifestó la moradora, una mujer de 24 años que tuvo que recibir atención médica aunque no requirió traslado a centro hospitalario.

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El incendio se desató alrededor de las 19:15 en la vivienda ubicada sobre avenida Libertad, entre República del Líbano y Nasser, y fue detectado por agentes policiales que realizaban una recorrida por el lugar y llevaron a cabo los primeros socorros, antes de la llegada de los bomberos.

En el lugar finalmente se hicieron presentes efectivos de la Comisaría Sexta y del Cuartel de Bomberos Centro, que lograron controlar la situación, evitando su propagación a viviendas linderas.

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Como se indicó, en el lugar fue asistida una mujer de 24 años por personal del SAME, sin que fuera necesario su traslado a un centro de salud. De acuerdo con sus manifestaciones, el origen del siniestro habría sido accidental.

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