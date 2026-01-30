La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía informó que durante 2025 la Argentina alcanzó un récord histórico en exportaciones de carne bovina en valor, con ingresos por 3700 millones de dólares, lo que representa un incremento del 22,3% respecto del año anterior.

El dato surge de un informe elaborado por la Dirección Nacional de Producción Ganadera en base a estadísticas del SENASA, el INDEC y la Dirección de Control Comercial Agropecuario.

El desempeño fue impulsado por una sostenida demanda a nivel global, que llevó el precio de la carne a sus mejores niveles históricos. En cuanto al volumen exportado, durante el mismo período se enviaron al exterior 853.183 toneladas equivalentes res con hueso.

Otro de los factores determinantes fue la recuperación de los precios internacionales. En diciembre de 2025, el valor en dólares por tonelada equivalente res con hueso registró un aumento del 35,6% en comparación con el mismo mes de 2024, alcanzando el mayor registro histórico del sector en valores nominales.

Desde el Gobierno destacaron además la consolidación de los principales mercados internacionales para la carne argentina, entre los que se encuentran la Unión Europea, Estados Unidos, Israel y China, que continúan siendo destinos clave para la producción nacional.

