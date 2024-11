Las cinco empresas marplatenses que participaron en el G20 Social, celebrado en Río de Janeiro entre el 14 y el 16 de noviembre, regresaron con una destacada experiencia internacional, fortaleciendo su compromiso con la sostenibilidad y la economía circular.

Vending, Alimenpes, Plataforma Puma, Facturante y PROCENS, seleccionadas para formar parte del evento como parte de un acompañamiento estratégico de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCEYS) de la Universidad Nacional de Mar del Plata, lograron exponer con éxito sus innovaciones y avances en sostenibilidad en un foro internacional de alto impacto. Este evento, centrado en la economía circular y la transición hacia prácticas más verdes, brindó a las pymes locales una plataforma única para compartir sus desafíos y soluciones.

Durante el G20 Social, las empresas marplatenses tuvieron la oportunidad de exponer sus logros en el Greennova Hub, un espacio exclusivo para la vinculación con empresas, universidades, clusters y organizaciones globales que impulsan la sostenibilidad. Cada empresa contó con su propio stand, donde pudieron presentar productos innovadores, proyectos sostenibles y un video institucional que destacó sus esfuerzos y resultados.

Además, los integrantes de las pymes locales participaron activamente en el panel "New Solutions for Agriculture and Sustainable Food", dentro de la agenda Conexão Río 2030, lo que les permitió interactuar con referentes internacionales en temas clave como la sostenibilidad agrícola y la producción de alimentos de bajo impacto ambiental.

Vinculaciones y Networking Internacional

Uno de los logros más significativos para las empresas marplatenses fue la posibilidad de establecer relaciones con empresas, universidades y clusters de otras partes del mundo. Estas vinculaciones permitirán a las pymes marplatenses acceder a nuevas oportunidades de colaboración, conocer buenas prácticas en sostenibilidad y expandir sus horizontes internacionales.

“El G20 Social ha sido una experiencia enriquecedora para nuestras empresas. No solo pudieron mostrar al mundo los avances que han logrado en materia de sostenibilidad, sino que también establecieron vínculos clave que les permitirán seguir innovando y mejorando en sus prácticas empresariales”, destacó el Dr. Fernando Graña, responsable de la Secretaría de Vinculación con el Medio (SVM) de la FCEYS.

Una Oportunidad para la Expansión Global

La participación en este foro internacional fue una gran oportunidad para las pymes marplatenses de posicionarse en el escenario global de la sostenibilidad. Con la posibilidad de presentar soluciones innovadoras en un entorno internacional, las empresas locales pudieron demostrar que están a la vanguardia de la transición hacia una economía más verde.

Este evento reafirma el compromiso de la ciudad de Mar del Plata con el desarrollo económico sostenible y resalta el potencial de sus pequeñas y medianas empresas para generar un impacto positivo en el mundo.

La participación de las empresas marplatenses en el G20 Social es un paso más en el proceso de integración de la ciudad en la agenda global de sostenibilidad, ofreciendo a sus actores empresariales nuevas perspectivas, colaboraciones y caminos hacia un futuro más sostenible.