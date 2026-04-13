G20
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Javier Milei apoyó el documento final del G20, pero rechazó todos sus contenidos vinculados a la agenda 2030 de la ONU
Cumbre del G20: Argentina adhirió a la Alianza Mundial contra el Hambre y la Pobreza impulsada por Brasil
Milei no firmará el comunicado final si violenta su posición sobre la agenda de desarrollo y la crisis en Medio Oriente
Caputo se reunirá con la jefa del FMI y la secretaria del Tesoro de EEUU para conseguir nuevos fondos
Alberto Fernández en el G20: “Advertimos que el riesgo de la segunda ola también existe en Latinoamérica”
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