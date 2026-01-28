El martes a las 23:00 fue la ultima función de La llamada, la comedia musical protagonizada por por Cesar “Banana” Pueyrredon, Juli Castro, Flor Jazmín Peña, Leti Siciliani, Mariano Saborido (quien en las ultimas funciones fue reemplazado por Lula Rosenthal).

Ads

La obra se presentó lunes y martes de enero en el Teatro Tronador BNA, uno de los espacios culturales más destacados de Mar del Plata.

El cierre del musical se dio en un contexto particular: a pocos metros del teatro, el presidente Javier Milei encabezó una actividad en la que destacó haber convocado a una “cantidad insólita de gente”.

Ads

El contraste fue evidente entre ambos escenarios: mientras en un teatro se vivía una celebración artística marcada por el afecto y el encuentro con el público, en el otro predominaba un clima político de características muy diferentes.

Dos propuestas, dos públicos y dos mensajes distintos compartieron una misma noche en Mar del Plata. Por un lado, el arte, la cultura y la emoción de un musical que se despide consolidado como uno de los grandes éxitos de la temporada; por el otro, la presencia de la política en plena agenda estival. Un cruce que dejó en evidencia las múltiples caras del verano marplatense.

Ads

El lado B de la propuesta estuvo marcado por el clima festivo de La llamada, obra que agotó sus funciones todos los lunes y martes de enero en el Teatro Tronador BNA. Como broche de una noche inolvidable, Juan Ingaramo cantó junto al elenco.

El empresario y dueño del teatro Tronador Marcelo González festejando el éxito de La llamada con el elenco.

Ads

OTRO MOMENTO ÉPICO

Acompañada por Cris Vanadia y el equipo de Luzu FM, Flor Jazmín Peña fue protagonista de un inolvidable momento. Fotos, videos, abrazos y muestras de cariño marcaron el comienzo de una noche cargada de emoción, con un público que celebró de pie el éxito del espectáculo y extendió los aplausos más allá del escenario.

El cierre tuvo como figura central a todo el equipo artístico, que recibió el afecto de cientos de fanáticos que, como cada semana, se acercaron al finalizar la función para saludar, sacarse fotos y compartir besos y abrazos con los artistas.

Creada por Javier Ambrossi y Javier Calvo, La llamada fue una de las propuestas teatrales más convocantes del verano marplatense. La comedia musical combina humor, música y emoción. Tras una exitosa temporada en Buenos Aires, la obra desembarcó en la ciudad con una gran respuesta del público y cerró su paso por el Teatro Tronador BNA con funciones agotadas.