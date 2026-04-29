La noche no será en soledad. El line up se completa con Août, Bowery’s y Diasol, en una propuesta que apunta a un clima intenso y emocional, atravesado por la distorsión, la catarsis y la cercanía con el público. Desde la organización anticipan una experiencia pensada para “conectar con la pasión” y compartir la energía característica del hardcore, con sello local.

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Las entradas anticipadas ya están a la venta a $3000 y se pueden conseguir a través de las bandas o en Mostros (Galería San Martín, local 6).

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Un proyecto atravesado por la emoción

Con un nombre tomado de la obra de Mariana Enriquez, Las Cosas que Perdimos en el Fuego construye un universo sonoro ligado al hardcore emocional y el screamo, con una estética oscura y una fuerte carga expresiva.

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Formada en 2023, la banda está integrada por Hernán Montenegro (voz y letras), Nahufix (guitarra y voz), Renzo (guitarra) y Gastón Malvasio (batería). En sus shows, combinan melodías intensas, gritos y pasajes cargados de angustia, en línea con un público que viene acompañando la propuesta desde sus inicios.

El grupo ya tuvo presentaciones en Buenos Aires y mantiene un recorrido que alterna entre la escena porteña y el circuito marplatense. Entre sus influencias aparecen nombres como AFI, Thursday, Samhain y Deafheaven.

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Nuevo material

Recientemente lanzaron su EP Hasta que el mar nos lleve, un trabajo de cinco canciones centrado en los duelos y la pérdida. El material fue producido por Gori (Fantasmagoria, Fun People) y grabado por Mariano Basulto en Estudios del Parral. Entre los temas, se destaca “El color de la noche”.

La fecha del 16 de mayo aparece como una nueva oportunidad para ver en vivo a una de las propuestas emergentes de la ciudad, en un formato que apuesta a la cercanía y la intensidad.