La industria vitivinícola argentina atraviesa un momento de recuperación exportadora luego de registrar en abril un importante incremento en los envíos al exterior. Según datos difundidos por el sector, las ventas de vino crecieron tanto en volumen como en facturación, impulsadas por una mayor demanda internacional y una mejora en la competitividad del producto argentino.

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El repunte coincidió con la celebración del Día Mundial del Vino, una fecha que encontró a las bodegas locales con expectativas positivas tras varios meses de dificultades económicas y caída del consumo interno. Los principales destinos de exportación continuaron siendo Estados Unidos, Brasil, Reino Unido y Canadá, mercados donde el vino argentino logró recuperar participación.

Desde el sector destacaron especialmente el desempeño del vino fraccionado, que mostró un crecimiento sostenido durante el último mes, mientras que también aumentaron los despachos de varietales premium y productos con mayor valor agregado. La mejora se vio favorecida por una cosecha más equilibrada y por estrategias comerciales enfocadas en fortalecer la presencia internacional de las bodegas nacionales.

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Referentes de la actividad señalaron además que la recuperación exportadora representa una señal positiva para las economías regionales vinculadas a la vitivinicultura, especialmente en provincias como Mendoza y San Juan, donde la producción de vino constituye una de las principales actividades económicas.

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