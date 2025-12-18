El desarrollo inmobiliario Solar Norte, ubicado en Mar del Plata, presenta una propuesta pensada especialmente para quienes buscan acceder a su primera vivienda, en particular familias jóvenes que desean dejar de alquilar. Se trata de un nuevo barrio abierto, sin expensas, con lotes de distintos tamaños que ya cuentan con todos los servicios urbanos instalados: luz, agua potable, gas natural, cloacas, desagües, calles asfaltadas con cordón cuneta, alumbrado público, electricidad e internet.

Ads

El proyecto se destaca por ofrecer tranquilidad y naturaleza en un entorno accesible, rodeado de barrios consolidados como La Florida y Los Tilos, y con conexión directa a través de la avenida Constitución. A diferencia de otros desarrollos, Solar Norte se construye desde cero, con planificación integral y sin costos ocultos. Además, propone una financiación clara y accesible, sin letra chica, y con condiciones que facilitan la escrituración y el inicio de obra.

Elio Di Girolamo, socio gerente de la desarrolladora BDS, explicó que el proyecto Solar del Norte surge a partir de una detección muy concreta de una vacancia en el mercado inmobiliario de Mar del Plata. Según relató, al consultar con referentes de REMAX sobre barrios abiertos en desarrollo, advirtieron que prácticamente no existían propuestas de ese tipo en la ciudad desde hacía más de tres décadas. Incluso, agregó que “ni ellos entendían bien lo que era un barrio abierto”, lo que llevó a concluir que “o era algo imposible, o era una gran oportunidad”.

Ads

La presentación del emprendimiento se realizó en Chauvín.

Puede interesarte

A partir de esa intuición inicial, Di Girolamo indicó que la empresa profundizó el análisis mediante un estudio de mercado. Según detalló, ese relevamiento confirmó que “la gente necesitaba lotes de estos rangos de valores, de 17 o 18 mil dólares, con financiación en cuotas de entre 250 y 300 dólares”. A partir de esos datos, sostuvo que “realmente vimos que había una excelente oportunidad”. En paralelo, destacó que lograron acceder a “un lote espectacular, con una conectividad tremenda, a dos o cinco minutos de todos lados, y con todos los servicios”.

El empresario remarcó que Solar del Norte es el resultado de un trabajo sostenido de más de dos años. En sus palabras, se trata de una oportunidad de ofrecer “algo que nadie estaba ofreciendo hasta este momento”. Detalló que durante ese período se avanzó con todas las instancias necesarias, desde la aprobación municipal y provincial hasta los proyectos de agua, gas, cloacas, electricidad y calles. Precisó que “este mes se aprobó el proyecto en el Concejo” y que, a partir de allí, se concretó el lanzamiento comercial. Además, anticipó que “en la primera quincena de enero ya empiezan las máquinas a abrir calles”.

Ads

En cuanto a las proyecciones, Di Girolamo estimó que “de acá a cinco o seis años pensamos que va a estar todo vendido y con muchas construcciones iniciadas”. Explicó que el perfil identificado en el estudio de mercado corresponde principalmente a “gente joven, que está en su primera vivienda o que quiere pasarse de un departamento a una casa”. Según subrayó, “los números dan para que sea así”, ya que el esquema permite ingresar “con 8 o 9 mil dólares” y luego afrontar “cuotas muy pagables”. También destacó que “los terrenos van a ser escriturables a cortísimo plazo”, lo que permitiría solicitar créditos hipotecarios para construir, “si los hay y si hay crédito disponible”.

El presidente del Concejo, Emiliano Recalt, el senador Alejandro Rabinovich y el concejal Fernando Muro participaron de la presentación.

Puede interesarte

Di Girolamo contextualizó el proyecto dentro del mercado local al señalar que “lo que hay en Mar del Plata son muchos barrios cerrados”. Precisó que “desde el año 2000 se lanzaron a la venta 4300 lotes en barrios cerrados” y remarcó que estos “son los primeros 800 lotes que salen como barrios abiertos”. En ese sentido, enfatizó que se trata de “algo trabajado desde hace dos años para llegar con algo bien concreto y realizable”.

Finalmente, explicó que quienes estén interesados deben acercarse a las oficinas de REMAX Aqua o REMAX Arena, “que son las oficinas que lo están comercializando”. Allí, aseguró, “les armamos un plan a medida”, destacando la flexibilidad de la propuesta. Además, subrayó que “todo lo que estamos diciendo ya tiene proyecto aprobado por la prestadora de servicios” y que “no es que lo pensamos: ya está hecho el trámite y cada servicio del que hablamos tiene su proyecto aprobado”.