La Municipalidad presentó el programa Proteger a los que nos protegen, una iniciativa de Verano Seguro orientada al cuidado integral de los guardavidas que trabajan en el frente costero, mediante un esquema de padrinazgo público-privado y acciones de prevención en playas.

La propuesta busca promover el cuidado solar y reforzar la seguridad en más de 40 kilómetros de costa, a través de un trabajo articulado entre el Estado y el sector privado, con el objetivo de fortalecer el bienestar del personal que cumple tareas de protección durante la temporada estival.

El lanzamiento incluyó la charla Fotoprotección para los Guardavidas, dictada por una reconocida dermatóloga de Mar del Plata, quien brindó recomendaciones sobre exposición al sol, prevención de lesiones cutáneas y hábitos saludables para el trabajo diario en la playa.

En el marco del programa, y gracias al aporte de una empresa dedicada los protectores solares, se entregaron kits de cuidado personal que incluyen protector solar, remeras y gorras con filtro UV. Además, se anunciaron beneficios en productos de fotoprotección durante todo el año para el personal de guardavidas.

Como parte de las acciones preventivas, también se instalaron nuevos carteles informativos en distintos balnearios. Los mismos incorporan banderas, señales de alerta y un código QR con información sobre cuidados en la playa, mareas, protocolos de seguridad y recomendaciones ante la presencia de animales marinos.

La iniciativa consolida un programa de padrinazgo orientado a fortalecer las acciones de prevención en la costa y destaca la importancia del trabajo conjunto entre el sector público y privado para optimizar recursos y generar un entorno más seguro para vecinos y turistas.