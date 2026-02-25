El Festival Internacional de Cine de Comedia - Funcinema abrió hoy la convocatoria para su 12ª edición, que se realizará en septiembre en Mar del Plata. La inscripción se efectúa de manera online a través de la plataforma FilmFreeway y permanecerá habilitada hasta el 31 de mayo.

La participación es gratuita para producciones argentinas, mientras que las obras provenientes del resto del mundo deberán abonar un arancel. Podrán postularse cortometrajes, mediometrajes y largometrajes producidos desde enero de 2025 hasta la actualidad.

Las películas deberán tener a la comedia como género principal, aunque podrán vincularse con otros géneros como drama, policial, acción, romance, ciencia ficción u otros. Las bases y condiciones se encuentran disponibles en los enlaces oficiales del festival.

Los materiales inscriptos podrán ser seleccionados para integrar la Competencia Internacional de Cortometrajes, que contará con un jurado especializado, así como las distintas muestras paralelas que conformarán la programación. Además, habrá Voto del Público y todos los cortometrajes argentinos exhibidos -formen parte o no de la competencia- participarán por un premio no oficial otorgado por la empresa de servicios Pochoclo Rental.

Como es habitual, las proyecciones del 12° Funcinema serán con entrada gratuita. Una vez cerrado el período de inscripción, se realizará la selección de las obras y en agosto se dará a conocer la programación completa de la duodécima edición.

Para obtener más información o realizar consultas sobre las bases del 12° Funcinema, se encuentra disponible el correo electrónico [email protected].