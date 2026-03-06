La Municipalidad abrió la convocatoria para que titulares de foodtrucks marplatenses participen en la distribución de espacios en los Paseos Gastronómicos fijos, mediante una inscripción online que estará disponible hasta el próximo martes 17 a las 09:00 a través del formulario www.bit.ly/RotaciónPaseosFijos.

Se indicó que el sorteo para definir la asignación de los espacios se realizará de manera presencial el jueves 19 a las 13:00 en Salta (1842, 5º piso), con posibilidad de asistencia para todos los inscriptos.

La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada y está dirigida a aquellos emprendimientos gastronómicos móviles que deseen acceder a un lugar fijo dentro de estos espacios de la ciudad.

Desde el Municipio recordaron que los foodtrucks deben estar inscriptos en el Registro Único de Foodtrucks y contar con la habilitación correspondiente vigente. Los requisitos completos pueden consultarse en www.mardelplata.gob.ar/inscfoodtrucks o a través de WhatsApp al 223 6182235.

Se recordó que durante 2025 se incorporaron 35 nuevos foodtrucks al Registro Único, alcanzando un total de 108 habilitados. Además, el Municipio promovió su participación en distintos eventos de la ciudad como Sabores Sobre Ruedas, Festival P3RLA, Enduro de Invierno, CaFest, Festival Flama, Encendido del Arbolito de Navidad y el Festival de Cine, con el objetivo de fortalecer su presencia en la agenda local.

