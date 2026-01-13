Cuentos de Provincia es una propuesta cultural que combina libros y relatos sonoros para recorrer el territorio bonaerense durante el verano, impulsada por el Instituto Cultural y el Ministerio de Comunicación Pública de la Provincia de Buenos Aires.

La iniciativa se enmarca en una política pública orientada a promover el acceso a la cultura y la lectura en todo el territorio provincial, a partir de historias fantásticas y mitos situados en distintas ciudades, pueblos y paisajes de la provincia, pensados para ser leídos y escuchados.

Como parte del proyecto, se desarrolló una producción sonora a través de Radio Provincia, que adapta los relatos al formato de audiocuento. Cada historia puede escucharse desde hoy a través del Spotify de la emisora.

La colección también incluye una serie de libros que serán distribuidos en diversas actividades culturales organizadas por la Provincia durante la temporada de verano. Los cuentos están ambientados en ríos, rutas, ciudades y paisajes bonaerenses, donde el territorio cumple un rol central y funciona como protagonista de las narraciones.

Al respecto, la subsecretaria de Promoción Sociocultural, Lorena Riesgo, señaló que “Cuentos de Provincia forma parte de las distintas políticas públicas para promocionar e incentivar la lectura: viene a rescatar la memoria y las historias que suelen transmitirse de boca en boca en las distintas comunidades y a difundir la identidad bonaerense mediante versiones creadas por escritores consagrados”.

El proyecto involucra a diez escritores reconocidos del país, convocados para versionar relatos seleccionados a partir de una convocatoria abierta a los municipios bonaerenses. Tras una curaduría, se eligieron diez historias representativas de las distintas regiones, que luego fueron adaptadas para el formato podcast y grabadas en los estudios de Radio Provincia por Alejandro Apo y Maribel García.

“En nuestra provincia tenemos una riqueza impresionante de narraciones extraordinarias y esta iniciativa las reúne y materializa en formato podcast y próximamente en papel y digital para que puedan descargarlas mediante un código QR”, expresó Riesgo, quien destacó la calidad literaria del proyecto y la representación de los territorios seleccionados.

Los relatos fueron versionados por Sergio Olguín (Coronel Rosales), Raquel Robles (Chivilcoy), Leila Sucari (Carlos Keen), Luciano Lamberti (Saladillo), Pablo Ramos (Avellaneda), Tomás Downey (Pergamino), Betina González (General Pueyrredon), Jorge Consiglio (La Plata), Alejandra Kamiya (Necochea) y Fernanda García (Carmen de Areco).

Entre las historias se destacan La mujer del agua de Luciano Lamberti, ambientada en Saladillo; La leyenda del jinete sin cabeza de Sergio Olguín, situada en Punta Alta; y El caballero inglés de Leila Sucari, que recupera un relato fantástico de Carlos Keen.