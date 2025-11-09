Tres mujeres de 65, 73 y 91 años resultaron heridas luego de ser atropelladas por un automóvil en Lanús. El conductor, de 37 años, manejaba en ojotas cuando perdió el control de su Renault Symbol y embistió a las víctimas que cruzaban la avenida Hipólito Yrigoyen a la altura de 25 de Mayo.

El accidente ocurrió durante la mañana del sábado y quedó registrado en video. En las imágenes se observa cómo el vehículo impacta desde atrás a las mujeres, que caen sobre el asfalto ante la sorpresa de los peatones que transitaban por la zona. Personal policial y del SAME acudió al lugar para asistir a las víctimas y trasladarlas de urgencia al Hospital Evita.

Fuentes del caso informaron que las victimas sufrieron fuertes lesiones, perdida de conocimiento y dolores lumbares. Todas permanecen internadas, aunque fuera de peligro.

El test de alcoholemia realizado al conductor arrojó resultado negativo. Según confirmaron desde la Unidad Funcional de Instrucción N°7 de Avellaneda-Lanús, a cargo de la fiscal Silvia Busano, la causa fue caratulada como “lesiones culposas graves”. En el operativo intervino también el comisario mayor Ernesto Ferreyra, jefe de la Policía Departamental de Seguridad de Lanús.

Las autoridades ordenaron peritajes en el lugar para determinar si hubo exceso de velocidad o distracción. Testigos señalaron que el hombre “venía descalzo con ojotas y no frenó a tiempo”. El vehículo fue secuestrado para su inspección técnica y el conductor quedó a disposición de la fiscalía.

El hecho recordó otro accidente ocurrido semanas atrás en Córdoba, donde un automovilista también perdió el control de su vehículo y atropelló a varios peatones en pleno centro.

Fuente: Infobae