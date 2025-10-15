La Policía realizó un allanamiento en el marco de una investigación por el hurto de una bicicleta ocurrido en un comercio de Mar del Plata, aunque no se hallaron elementos de interés ni al principal sospechoso.

El hecho había sido denunciado el 2 de octubre, cuando un hombre de 41 años, empleado de un local de venta de bicicletas ubicado en Avenida Independencia 2121, alertó que un sujeto ingresó con la excusa de realizar una compra, probó varios modelos y, aprovechando un momento de distracción, se retiró del lugar con una bicicleta marca Volta, modelo Svel, rodado 29, color negra y amarilla, sin número de cuadro. El ladrón dejó olvidado un bolso en el comercio.

Con las imágenes aportadas por las cámaras de seguridad, el Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Primera inició las tareas de investigación bajo la carátula de “Hurto”.

Este 14 de octubre, los efectivos dieron cumplimiento a una orden de allanamiento en un domicilio de Almirante Brown al 1400, en el que reside la abuela del imputado, un joven de 27 años. La mujer, de 59 años, manifestó que su nieto se encuentra en situación de calle y con consumo problemático de estupefacientes, siendo ese el último domicilio conocido.

El operativo no arrojó resultados positivos en cuanto a secuestros o detenciones. Por disposición de la fiscal Constanza Mandagaran, titular de la UFIyJE N°4, se dispuso elevar las actuaciones y emitir una orden de captura para el imputado.

