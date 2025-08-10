En las últimas horas se viralizó en grupos de vecinos la imagen de un joven convaleciente en una cama del Hospital Mercante, en José C. Paz. Sin embargo, se trata de Ángel Daniel Franco Palacios, un joven paraguayo de 21 años, conocido como “El Rubio”, quien es investigado por homicidio, narcotráfico y trata de personas en Moreno y José C. Paz.

Ads

Franco Palacios ingresó al hospital con una herida de bala en el pulmón y afirmó haber sido asaltado, pero su identidad fue rápidamente confirmada por la Justicia. Sus tatuajes faciales fueron clave para su reconocimiento y detención.

Puede interesarte

La cadena solidaria, que empezó el 7 de agosto para ayudarlo, terminó revelando la ubicación de uno de los eslabones más buscados de una banda narco que opera en la zona oeste del conurbano bonaerense. La organización criminal reclutaba jóvenes paraguayos mediante engaños, los sometía quitándoles documentos y los obligaba a vender droga.

Ads

La detención de “El Rubio” está vinculada al asesinato de Silvio Ramírez Martínez, un hombre de 41 años que fue baleado frente a un búnker de drogas en Moreno. Según la investigación, Palacios llegó acompañado por un cómplice, y tras un breve cruce con la víctima, abrió fuego con una pistola calibre 45 mm, provocando su muerte instantánea.

La banda a la que pertenece “El Rubio” fue casi desarticulada tras nueve allanamientos, pero aún quedan algunos integrantes prófugos. La investigación también reveló que la estructura criminal usaba la violencia para controlar territorios y reclutaba jóvenes bajo falsas promesas de trabajo.

Ads

Fuente: Infobae