La banda marplatense La Veredita Pequeña Orquesta estrenará su tercer disco, Sabadito, con un espectáculo para toda la familia que combina música, humor y juegos. El evento se llevará a cabo este sábado 6 a las 17:00 en Club TRI (20 de Septiembre 2650).

Ads

La propuesta promete transformar la tarde en una celebración única, con canciones que invitan a reír, bailar y jugar en familia. El espectáculo mezcla géneros como cumbia, cuarteto y rock, incorporando juegos corporales y una estética renovada que conecta con públicos de todas las edades.

Sabadito es más que un disco: es un homenaje al tiempo libre, a esos momentos sin horarios ni apuros donde la imaginación y el disfrute compartido son protagonistas. Cada tema del álbum cuenta con su versión audiovisual disponible en YouTube, ampliando la experiencia desde lo musical hacia lo visual y lúdico, con un enfoque que combina humor y una mirada cómica sobre lo cotidiano.

Ads

Puede interesarte

Integrada por Her Genovese, Pifi Lucero, Santi Cobos Royo y Juan Costantino, La Veredita se destaca por su estilo único que fusiona música, teatro y poesía, derribando barreras de edad. Con una trayectoria que abarca escenarios locales, provinciales e internacionales, la banda se ha consolidado como una de las propuestas más originales de Mar del Plata.

En 2019 y 2023, La Veredita fue seleccionada para representar a Argentina en el Encuentro de la Canción Infantil Latinoamericana y Caribeña, realizado en Guatemala y Uruguay, respectivamente. Además, su participación en Kidzapalooza les permitió llevar su impronta lúdica a festivales de gran envergadura, reafirmando su compromiso con un arte que celebra la infancia y la creatividad compartida.

Ads