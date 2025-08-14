Luego de ganar un premio Estrella de Mar, seguir agotando la taquilla porteña y tener una temporada alucinante el pasado verano en Mar del Plata, "La Vargas, un musical sobre Chavela" obtuvo cinco nominaciones en sede Mar del Plata para la edición número 15° de los Premios Hugo Federales 2024-2025.

La obra que, como declaró el corresponsal de El Cronista de México, Santiago Acevedo, es “una sinergia emocional perfecta, donde la música en vivo acaricia y desgarra a la vez”, tiene a su director Leo Rizzi nominado a Mejor dirección en espectáculo musical y Mejor libro y/o letra. Pero además, las grandiosas intérpretes Karina Levina y Mona De Marco fueron ternadas a Mejor interpretación Femenina en Espectáculo Musical y el broche de oro fue la nominación a Mejor Espectáculo Musical.

Esto la convierte en la pieza con más nominados en estos premios sumamente importantes en el ámbito teatral y demuestran la calidad que tiene durante sus 70 minutos.

Se recuerda que la obra se seguirá celebrando con sus fechas durante los próximos sábados de agosto en el Teatro Beckett (Guardia Vieja al 3560) a las 21, y con una función especial el 24 de agosto en Mar del Plata a las 19 en Cuatro Elementos (Alberti al 2746).

Con libro y dirección de Leo Rizzi, el musical cuenta con las actuaciones de las reconocidas actrices y cantantes Karina Levine (quien fuera la histórica Duquesa de Dracula, el musical) en la piel de Chavela y Mona De Marco con triple rol como Frida Kahlo, Lola Beltrán y la periodista del diario La Nación. Además, música en vivo a cargo del guitarrista y arreglador Bruno Viviani, y Federico Cordeiro en iluminación.

El público fue y será testigo de todo el legado de su música y su lucha por el reconocimiento de las mujeres en nuestra sociedad… de su camino entre la música, el alcohol y el amor.