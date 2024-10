En un trabajo conjunto entre la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Mar del Plata y el Grupo Reale, escanearon con cámaras y drones a la Casa sobre el Arroyo y generaron un recorrido virtual, o a su “gemelo digital”, lo que abre un “campo de aplicación casi infinito”, según contó el productor del Centro de Arte y Ciencia (CEAC) de la facultad, Guido Bressan.

Además de arquitecto, Bressan es el promotor de la difusión del nuevo espacio de acciones digitales para la salvaguarda arquitectónica y el encargado de la coordinación entre las partes intervinientes para la concreción del trabajo de la Casa del Puente.

Tras la realización de este proyecto, el cual fue presentado el jueves pasado en la UTN, explicó en “Los datos del día” (FM 103.7): “Desde el CEAC nos encargamos de coordinar un trabajo nuevo, donde lo que hicimos fue escanear la casa entera, tanto su interior como exterior. Los chicos del Grupo Reale, con cámaras y drones, la escanearon y realizamos un relevamiento puramente digital".

Ese escaneo les devolvió una “nube de puntos”, que aclaró que se trata de “una imagen en la que ves el interior de la casa conformado por miles de puntos”. Pero ello no es el recorrido virtual, sino que antes deben ser procesados por softwares “muy particulares”, y una vez procesados, con esa misma información sí pueden "generar un recorrido virtual, similar al Street View, y por otro lado, modelos 3D”.

En esa línea, el también director de obra en la práctica privada indicó: “La mejor manera de definir al modelo 3D que uno procesa es la generación de un gemelo digital, es decir que la casa existe en la realidad y al mismo tiempo, tiene un gemelo digital. Es casi infinito el campo de aplicación que tiene”.

Y a modo de ejemplo, contó que “en 2019 se incendió el techo de la Catedral de Notre Dame", pero que “gracias a que en 2014 fue escaneada con este mismo criterio, pudieron acceder a lugares físicos que generaba la cubierta de madera que, de no haberse hecho, no se hubiera comprendido cómo era el techo”. Por eso, concluyó: "No solo son puntos en una computadora”.