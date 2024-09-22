La UTN creó un recorrido virtual de la Casa sobre el Arroyo
Fue un trabajo en conjunto con el Grupo Real para la Municipalidad de General Pueyrredon. Con gafas 3D, se presentó el jueves en el Aula Magna de la UTN.
Fue un trabajo en conjunto con el Grupo Real para la Municipalidad de General Pueyrredon. Con gafas 3D, se presentó el jueves en el Aula Magna de la UTN.
El curso comenzará en junio y, según sostuvo el ingeniero pesquero Emmanuel Blasco, tendrá un precio promocional de lanzamiento.
Lo afirmó Franco Carlesimo, quien decidió migrar a Barcelona con su familia en 2017 y se gana la vida con el modelado 3D.