La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) Mar del Plata reclamó al Gobierno nacional agilizar los trámites que permitan iniciar la recuperación del Parador Ariston, el emblemático edificio ubicado en Ruta 11 (Kilómetro 12), recientemente adquirido por un grupo inversor con el objetivo de ponerlo en valor.

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El secretario general de la UOCRA Mar del Plata, César Trujillo, manifestó su preocupación por las demoras en las autorizaciones necesarias para comenzar las obras en el inmueble, declarado Monumento Histórico Nacional en 2019.

“Vemos mucha demora, con muchos trámites que piden porque el edificio es monumento histórico. La obra que se quiere hacer mantiene y renueva su valor patrimonial. La verdad es que si uno ve cómo está hoy el Parador Ariston, da vergüenza que esté protegido como patrimonio cuando hoy está arruinado y afea la costa”, expresó el dirigente.

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Según sostuvo, la iniciativa tendría un importante impacto en la generación de empleo para el sector de la construcción. “Queremos que se destrabe la burocracia”, afirmó Trujillo, quien señaló que las trabas administrativas están impidiendo el avance de un proyecto que contempla además desarrollos vinculados a la hotelería y al turismo.

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En ese sentido, adelantó que buscarán mantener una reunión con el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, para intentar acelerar los procedimientos. “Estamos frente a un proyecto muy importante, que incluye hotelería y que va a permitir que todos los argentinos puedan conocer y visitar el lugar en verano y durante todo el año. Hoy el barrio Playa Serena está abandonado y cuando se termine esta obra seguramente habrá mucho turismo”, sostuvo.

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El dirigente también cuestionó a sectores que se oponen a distintos desarrollos en la ciudad. “Creemos que hay muchos palos en la rueda que traban el desarrollo de la ciudad. No solo las administrativas, sino de grupos de vecinos que dicen cuidar el medio ambiente y enseguida salen a criticar”, agregó.

El Ariston fue adquirido por una sociedad integrada por Miguel Martínez Allué, Marcelo Poczinok y Mara Knezevic, vinculados al grupo empresario gastronómico La Fonte D’Oro. La intención de los nuevos propietarios es recuperar el valor histórico y arquitectónico del edificio.

A fines de febrero, Martínez Allué había adelantado que el objetivo es preservar la identidad original del inmueble. “La idea es que el Ariston sea el Ariston primero. Que sea un museo accesible para quien quiera visitarlo. Cómo sustentarlo, hay opciones”, aseguró.

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Considerado una de las obras más destacadas de la arquitectura moderna en Argentina, el Parador Ariston fue diseñado en 1947 por el arquitecto húngaro-estadounidense Marcel Breuer junto a los arquitectos argentinos Eduardo Catalano y Carlos Coire. El edificio, reconocible por su estructura elevada sobre cuatro pilares y su planta con forma de trébol, fue construido en apenas 60 días entre diciembre de 1947 y febrero de 1948.

Durante las décadas de 1950 y 1960 funcionó como confitería, restaurante y salón de baile. Posteriormente tuvo distintos usos hasta que cerró sus puertas en 1993. Desde entonces permaneció abandonado y sufrió un progresivo deterioro, aunque se convirtió en un sitio emblemático para fotógrafos y exploradores urbanos.

Con información de DIB