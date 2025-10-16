La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) fue distinguida con la Certificación HRC Equidad AR 2025, otorgada por la Human Rights Campaign (HRC) y el Instituto de Políticas Públicas LGBT+. Este reconocimiento destaca a la casa de altos estudios como una de las instituciones argentinas con políticas ejemplares en diversidad, equidad e inclusión para la comunidad LGBT+.

Por su lado, la coordinadora del Programa Integral de Políticas de Género de la UNMdP, Lara Arce Ower, expresó que “el camino recorrido en materia de género se debe a un claro compromiso de la gestión en acompañar y promover el proceso de institucionalización de la perspectiva de género, logrando la construcción de un amplio marco normativo y la implementación de políticas y dispositivos que hoy son reconocidos con esta certificación internacional”.

El programa HRC Equidad AR es la principal herramienta de evaluación y certificación en Argentina para medir las prácticas inclusivas en el ámbito laboral y educativo. En su edición 2025, participaron 93 organizaciones, incluyendo universidades nacionales, empresas y entidades públicas, alcanzando un crecimiento del 15% con respecto al año anterior.

Para obtener la certificación, se evalúan cinco pilares fundamentales: políticas institucionales de diversidad, equidad e inclusión; acciones de formación y sensibilización; iniciativas específicas con foco en la comunidad LGBT+; visibilidad pública de las políticas de equidad; y estructuras internas que promueven la diversidad.

El proceso de evaluación incluye entrevistas personalizadas, análisis documental y la emisión de un informe diagnóstico que identifica fortalezas y áreas de mejora.

Este reconocimiento subraya el compromiso de la UNMdP con la implementación de políticas institucionales que promueven la equidad en todos los ámbitos de la comunidad universitaria, reafirmando su rol como agente clave en la transformación social hacia una sociedad más inclusiva y respetuosa de la diversidad.