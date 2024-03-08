Igualdad de genero

“Mi mirada cambió cuando abracé al feminismo”
Valeria Crespo es abogada y concejal de Unión por la Patria. Para ella, el 8M es “un día de activismo, siempre junto compañeras en la calle visibilizando las desigualdades”.
Valeria Crespo es abogada y concejal de Unión por la Patria. Para ella, el 8M es “un día de activismo, siempre junto compañeras en la calle visibilizando las desigualdades”.
El programa es impulsado por la Human Rights Campaign (HRC) y el Instituto de Políticas Públicas LGBT+, y consiste en una certificación que este año fue otorgada a 60 instituciones.
Así lo reclamaron desde la Secretaría de la Mujer del SOMU, por medio de una solicitada presentada ante las cámaras empresarias. Buscan que se contrate, al menos, a una mujer por embarcación.
Un informe de la Defensoría del Pueblo bonaerense mostró que, en productos similares, los femeninos son más caros. Se ve en artículos de perfumería e higiene personal, en juguetes, en productos de farmacia y hasta en los lácteos.
La propuesta formulada por la consejera Marina Sánchez Herrero busca crear la Oficina de Igualdad de Género en el ámbito del Consejo de la Magistratura de la Nación.