La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) manifestó su profunda preocupación y enérgico rechazo ante la decisión comunicada por el Directorio de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+i), que anuló la convocatoria a Proyectos de Investigación Científicos y Tecnológicos (PICT) 2022 y cerró de forma definitiva la convocatoria PICT 2023. La medida, sumada a la paralización de la Agencia durante los últimos dos años, constituye “un golpe de gravedad inédito” para el sistema científico y tecnológico argentino.

En medio del proceso de desfinanciación del sector público, la UNMDP reafirmó su postura en defensa de los PICT, principal mecanismo federal y competitivo de financiamiento para la investigación en Argentina. Estas convocatorias representaban una fuente central de apoyo a la actividad científica en la universidad y se caracterizaban por procesos de evaluación rigurosos que priorizaban propuestas factibles, innovadoras y de alto impacto.

“Su cancelación rompe de forma abrupta líneas de trabajo esenciales, pone en riesgo la continuidad de grupos consolidados y emergentes y afecta la formación de nuevas generaciones de investigadores”, expresaron en el comunicado.

En el caso de la Universidad local, esta línea de financiamiento permitía el desarrollo de entre 300 y 350 proyectos de investigación en todos los centros de la institución, con la participación de más de 2000 investigadores, becarios y personal técnico. Anualmente, cerca de 100 proyectos eran seleccionados, constituyendo alrededor del 90% de los fondos externos recibidos por la Universidad, a los que se sumaban más de 400 proyectos financiados con recursos propios.

La Universidad advirtió que “el debilitamiento del sistema científico no sólo afecta el funcionamiento cotidiano de universidades nacionales, institutos de investigación y centros de I+D, sino que también erosiona capacidades estratégicas fundamentales para el desarrollo económico, tecnológico, sanitario y social de la Argentina”.

Asimismo, señaló que la reciente convocatoria de la Agencia para proyectos con empresas privadas y de base tecnológica “constituye una herramienta valiosa para promover la vinculación y la innovación, pero no puede -por su cantidad, alcance ni presupuesto- compensar la pérdida provocada por la anulación de los PICT y por la paralización de la Agencia I+D+i”.

Finalmente, el comunicado denunció la instauración de una “falsa dicotomía entre ‘ciencia básica’ y ‘ciencia aplicada’ para justificar el brutal recorte de fondos, ignorando que toda aplicación concreta surge, indefectiblemente, de un ecosistema robusto de generación de conocimiento”. Y agregó: “No existen en el mundo avances tecnológicos que no se sostengan sobre una base sólida de investigación fundamental, y a partir de las decisiones recientes el país queda hoy sin mecanismos regulares de financiamiento público para la investigación, una situación que deteriora seriamente las condiciones para producir conocimiento de excelencia”.

Fuente: con información de Portaluniversidad.org.ar