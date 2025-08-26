La Unión Europea investiga a Grecia por el presunto uso indebido de 11,9 millones de euros en un programa de reciclaje que contemplaba la instalación de “unidades de reciclaje” o quioscos en Ática, Peloponeso y Creta.

Ads

El proyecto, adjudicado a la empresa TEXAN, buscaba incentivar a los ciudadanos a reciclar plásticos, vidrios y metales mediante un sistema de reembolsos.

Informes de auditores griegos encargados por Bruselas revelaron sobreprecios en los costos, deficiencias en los controles y dudas sobre el destino final de los residuos recolectados. Incluso señalaron que algunas unidades no llegaron a instalarse y que los residuos solo fueron almacenados en una planta de la compañía durante 2023.

Ads

Puede interesarte

El contrato ya había motivado multas anteriores: en 2023, la comisión de auditoría financiera sancionó con 2,9 millones de euros a EDSNA, el organismo de gestión de residuos de Ática, y en julio de este año se impuso otra multa de 3 millones de euros por nuevas irregularidades.

El proyecto fue cofinanciado con fondos europeos en el marco de un Programa Operativo, pero las auditorías cuestionan que TEXAN ganó la licitación con presupuestos hasta cinco veces superiores al valor de mercado. Además, el estudio de precios usado para justificar la adjudicación habría sido elaborado por dos empresas con intereses en común.

Ads

La investigación se suma a un historial problemático: Grecia recicla apenas el 17 % de sus residuos municipales frente al 49 % promedio de la UE, y ya incumplió el objetivo de 2020 de reciclar el 50 %. Según Eurostat, el país no alcanzará tampoco las metas fijadas para este año (55 % de residuos municipales y 65 % de envases).

Puede interesarte

Por incumplimientos ambientales, Grecia ya pagó más de 230 millones de euros en multas a Bruselas y enfrenta actualmente 19 procedimientos de infracción abiertos, seis de ellos vinculados a la gestión de residuos. ONG locales advierten que la corrupción y las fallas sistémicas siguen siendo un obstáculo para revertir el atraso en materia de reciclaje.

Fuente: POLITICO.EU