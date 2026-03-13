La Universidad de Buenos Aires decidió conceder su mayor reconocimiento académico al escritor, músico y conductor radial Alejandro Dolina. La institución resolvió otorgarle el título de doctor honoris causa, una distinción reservada para figuras que realizaron aportes significativos al ámbito cultural, científico o intelectual.

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La decisión fue aprobada por el Consejo Superior de la universidad y surgió a partir de una iniciativa impulsada por referentes de la Facultad de Ciencias Sociales. Las autoridades destacaron el impacto que Dolina tuvo en la vida cultural del país a lo largo de más de cuatro décadas, tanto en la literatura como en la radio, la música y otros medios de comunicación.

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Autor de obras muy difundidas como Crónicas del Ángel Gris, el artista también desarrolló una extensa carrera en la radio. Su programa “La venganza será terrible”, que se emite desde la década de 1990, se convirtió en uno de los ciclos más influyentes de la radio argentina y mantiene una audiencia fiel en todo el país.

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A lo largo de su trayectoria, Dolina recibió numerosos premios y reconocimientos por su trabajo. Entre ellos figuran el Martín Fierro de Oro, el Premio Konex Diploma al Mérito y distinciones culturales tanto en Argentina como en el exterior.

Con este nuevo reconocimiento, la universidad busca destacar su aporte sostenido a la cultura nacional y su influencia en varias generaciones de lectores, oyentes y artistas. El doctorado honoris causa representa el mayor homenaje que puede otorgar la casa de estudios a personalidades destacadas por su obra y su trayectoria.

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