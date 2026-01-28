Este viernes 30 a partir de las 19:00, se realizará el acto central por el 83º aniversario de la Torre Tanque en Torre Tanque (Falucho y Mendoza), celebración que contará con la participación de artistas locales, un escenario montado sobre la calle y acceso libre y gratuito para residentes y turistas.

De esta manera, el público podrá disfrutar de la propuesta musical de Pablo La Battaglia con su saxo y un repertorio del grupo D-Mol, integrado por Pablo Albornoz y Daniel Susperreguy, que fusiona tango tradicional con música electrónica. El cierre estará a cargo de la Banda de Música Santa Bárbara de la Base Aérea Militar Mar del Plata.

Desde Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE) recordaron además que con motivo del desarrollo del evento, ese día se suspenderán el acceso al mirador y las visitas guiadas durante el turno tarde.

El encuentro es impulsado por OSSE junto al Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) y contará con la presencia de autoridades, funcionarios e invitados especiales. Durante la jornada se brindarán detalles del plan de mantenimiento, restauración y puesta en valor que se ejecutó en el edificio hacia fines del año pasado.

Las tareas incluyeron trabajos en la fachada con hidrolavado, revoque de paredes y nueva pintura interior, además de la restauración completa de la escalera de 194 peldaños hasta el mirador. También se realizaron obras de zinguería y se instaló un nuevo sistema de iluminación con artefactos de diseño especial.

“Nos preparamos para un verano como el que estamos viviendo, con la Torre Tanque completa cada día”, indicaron desde la empresa sanitaria municipal. Además, informaron que, al igual que la temporada anterior, el edificio permanece abierto de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 y de 18:00 a 20:45, y los sábados de 18:00 a 20:45.