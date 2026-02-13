La Torre Tanque abrirá sus puertas durante el fin de semana largo de Carnaval
El histórico edificio ofrecerá visitas guiadas por la tarde. Además, Obras Sanitarias garantizó la prestación de los servicios esenciales.
Obras Sanitarias confirmó que la Torre Tanque se sumará a las propuestas del fin de semana largo de Carnaval. El monumento histórico nacional abrirá al público sábado, lunes y martes de 18:00 a 20:45, en su sede ubicada en Falucho y Mendoza. El domingo permanecerá cerrada por descanso del personal.
Como ocurrió durante toda la temporada de verano, las visitas guiadas se realizarán en dos turnos diarios, a las 18:30 y a las 19:30. Las personas interesadas en recorrer este emblemático edificio podrán reservar su lugar a través del sitio web www.osmgp.gov.ar, ingresando en el apartado Entradas a la Torre Tanque.
El recorrido incluye el ascensor original que atraviesa el tanque de agua elevado y el acceso al único mirador 360° de la ciudad mediante la escalera renovada de 194 peldaños, una propuesta que combina historia y experiencia turística.
Además, la empresa sanitaria municipal informó que durante el fin de semana largo se mantendrán guardias operativas para garantizar el funcionamiento de los tres servicios a su cargo: agua, cloacas y desagües pluviales.
Si bien las oficinas comerciales permanecerán cerradas el lunes y martes, los usuarios podrán comunicarse al 0810-666-2424 o por WhatsApp al 223 694-8900. Además, el sitio web institucional y la oficina virtual continuarán disponibles para la realización de trámites y gestiones habituales.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión