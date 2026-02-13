Obras Sanitarias confirmó que la Torre Tanque se sumará a las propuestas del fin de semana largo de Carnaval. El monumento histórico nacional abrirá al público sábado, lunes y martes de 18:00 a 20:45, en su sede ubicada en Falucho y Mendoza. El domingo permanecerá cerrada por descanso del personal.

Como ocurrió durante toda la temporada de verano, las visitas guiadas se realizarán en dos turnos diarios, a las 18:30 y a las 19:30. Las personas interesadas en recorrer este emblemático edificio podrán reservar su lugar a través del sitio web www.osmgp.gov.ar, ingresando en el apartado Entradas a la Torre Tanque.

El recorrido incluye el ascensor original que atraviesa el tanque de agua elevado y el acceso al único mirador 360° de la ciudad mediante la escalera renovada de 194 peldaños, una propuesta que combina historia y experiencia turística.

Además, la empresa sanitaria municipal informó que durante el fin de semana largo se mantendrán guardias operativas para garantizar el funcionamiento de los tres servicios a su cargo: agua, cloacas y desagües pluviales.

Si bien las oficinas comerciales permanecerán cerradas el lunes y martes, los usuarios podrán comunicarse al 0810-666-2424 o por WhatsApp al 223 694-8900. Además, el sitio web institucional y la oficina virtual continuarán disponibles para la realización de trámites y gestiones habituales.

