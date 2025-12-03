El Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) celebró a través de un comunicado que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dictó sentencia definitiva en favor de los docentes municipales, ratificando su derecho a percibir el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), conforme lo establece la Ley 25.053.

La resolución rechaza el recurso extraordinario interpuesto por la Municipalidad y confirma lo decidido por el Juzgado Contencioso Administrativo Nº2 y la Cámara Contencioso Administrativa de Mar del Plata, que habían declarado la nulidad del Decreto municipal 73/06, mediante el cual el Ejecutivo local había negado este derecho.

Desde el gremio destacaron que este fallo constituye un “logro histórico” tras más de dos décadas “de lucha sindical y judicial”, iniciada por docentes que, pese a reunir todos los requisitos legales, fueron excluidos del pago del FONID, “generando una desigualdad salarial” frente al resto del sistema educativo.

De esta manera, el máximo tribunal provincial estableció que la Municipalidad, como empleadora directa, debe garantizar el pago del FONID, independientemente del mecanismo de financiamiento previsto por la norma. En palabras del fallo, la Comuna está obligada a asegurar condiciones retributivas justas y equitativas, preservando la igualdad de trato entre su plantel docente.

Para el Sindicato de Trabajadores Municipales, este resultado es “fruto del trabajo gremial y jurídico” sostenido desde la Secretaría Docente del STM, con el acompañamiento de los representantes legales Alberto Morteo y Telma Jara, y de docentes “que nunca dejaron de reclamar” en defensa de su salario y dignidad laboral.

“Este precedente no solo reconoce un derecho vulnerado durante décadas, sino que reafirma la importancia de la organización gremial y del acceso a la Justicia como herramientas fundamentales para la protección de los trabajadores”, indicaron.

Además, remarcaron que este fallo “es la reparación de una injusticia histórica y demuestra que la lucha colectiva siempre da resultados. Hoy celebramos con nuestras y nuestros docentes un logro que costó más de dos décadas de esfuerzo”.