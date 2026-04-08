El próximo domingo 26 a las 19:30, la soprano Natalia Córdoba protagonizará el concierto Serata lírica en Villa Victoria (Matheu 1851), donde presentará las piezas seleccionadas para representar a la Argentina en las semifinales del concurso internacional de Alcamo, Italia. La artista brindará una velada de música de cámara y ópera junto al pianista Daniel Cerini y el violinista Ignacio Pastorino.

Ads

La propuesta artística incluye el repertorio que la consagró con el primer puesto a nivel nacional y latinoamericano en el certamen Vincero. Dado que el evento se desarrollará en el interior de la histórica propiedad, los cupos son limitados para garantizar la preservación del patrimonio arquitectónico.

Respecto a su trayectoria, Córdoba inició su formación a los 13 años y actualmente perfecciona su técnica con destacados maestros internacionales. En 2023, la artista lanzó su álbum Canciones argentinas y obtuvo el pase a la gran final en Sicilia tras imponerse en la competencia organizada por Il Baritono y la Associazione Amici della Musica de Alcamo. El objetivo de la soprano es “llevar en alto la bandera del país, demostrando la calidad del arte y la formación académica de nuestro continente”.

Ads

Puede interesarte

La competencia internacional en territorio europeo tendrá lugar los días 8 y 10 de mayo en el Teatro Cielo d’Alcamo y el Centro de Congressi Marconi. En dicha instancia, la soprano argentina competirá frente a cantantes de todo el mundo interpretando dos arias de ópera italiana iniciales y dos piezas adicionales en la fase definitoria.

Ads