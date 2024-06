Una nueva ilusión en marcha para las categorías formativas femeninas. Desde este domingo, la U18 comenzó con los entrenamientos en el CeNARD con vista a la AmeriCup de Bucaramanga (colombia), certamen que se desarrollará del 17 al 23 de junio y que entregará cuatro plazas a la Copa del Mundo U19 del próximo año.

Para esta concentración, el cuerpo técnico encabezado por Mauricio Santángelo dispuso de una lista conformada por 17 jugadoras, de las cuales tres militan en el exterior y el resto pertenecen al ámbito local. Dentro de esa nómina de nombres se repiten a las 12 medallistas de bronce del último Sudamericano U17, también con Bucaramanga como sede de los juegos. Otras tres integrantes participaron de la AmeriCup U18 de Buenos Aires en 2022, dando hasta dos años de ventaja.

Asimismo, un 70% de las convocadas (12) tuvieron participación creciente en la Liga Femenina, con Stephanie Smidt Falter (Ferro Carril Oeste) y Sol Depetris (Unión Florida) coronándose campeonas de la Temporada 2023/24, más las cinco integrantes de Obras Sanitarias finalistas de esas dos últimas ediciones del certamen. Entre las citadas está la marplatense Juana Barrionuevo que viene del proceso de Selección U17 y quiere seguir ganandose un lugar con esta camiseta, ahora representando a Ameghino.

La Selección Nacional programó una serie de amistosos por Buenos Aires que permitirán profundizar su estilo de juego y buscar la mejor versión posible a días del debut continental. Los partidos serán a puertas cerradas.

Argentina formará parte del Grupo A junto a Canadá, República Dominicana y Colombia; mientras que la otra zona se conformó con México, Estados Unidos, Brasil y Puerto Rico. Una vez concluida la fase de grupos, todos los equipos ingresarán a los cuartos de final con cruces de acuerdo al orden en la instancia previa. Los cuatros ganadores accederán a semifinales y obtendrán su boleto al Mundial 2025, el resto de las delegaciones irán a la reclasificación por los puestos del 5 al 8.

PRESELECCIÓN ARGENTINA U18 FEMENINA



Ema Baldo | 2006 | Valencia Basket Club

Juana Barrionuevo | 2007 | Ameghino

Julia Bosque | 2006 | Obras Sanitarias

Isabella Boullón Faifer | 2007 | Obras Sanitarias

Alma Bourgarel | 2006 | Obras Sanitarias

Miranda Canales | 2006 | El Bigua

Sol Deptris | 2007 | Unión Florida

Isabella Ingenito | 2007 | San Salvatore Selarguis

Nerea Lagowski | 2006 | Unibasket Logroño

Rocío Leta | 2007 | Lanús

Malena Maggi | 2006 | Unión Florida

Milagros Morell | 2007 | Obras Sanitarias

Sofía Novoa Ferrari | 2008 | Vélez Sarsfield

Virginia Peralta | 2006 | Talleres RPB

Alessia Reale | 2006 | Ameghino

Stephanie Smidt Falter | 2006 | Ferro Carril Oeste

Fiamma Solis | 2007 | Obras Sanitarias

Fixture

Lunes 17/06 - 19.40hs - Argentina vs Canadá

Martes 18/06 - 19.40hs - República Dominicana vs Argentina

Miércoles 19/06 - 22-10 . Colombia vs Argentina

Viernes 21/06: Cuartos de Final

Sábado 22/06: Semifinales

Domingo 23/06: Final