Con esfuerzo, compromiso y una enorme pasión por el deporte, la Selección Argentina de básquet para personas con síndrome de Down se entrena por estos días en Mar del Plata con la ilusión de llegar al Mundial 2026 que se disputará en Hungría. Mientras se preparan para la competencia internacional, los atletas impulsan una campaña solidaria para reunir los fondos necesarios que les permitan cumplir el sueño de volver a competir en el máximo nivel.

Ads

La concentración se desarrolla en el Complejo Deportivo Ciromar y en el Polideportivo Islas Malvinas, donde jugadores de distintos puntos del país trabajan intensamente para ganarse un lugar entre los doce convocados que representarán a la Argentina en junio. Entre ellos se destacan los marplatenses Ángelo Fregonese y Agustín Bortolotto, integrantes de la ONG Integra Sports.

El seleccionado llega con una motivación especial: en 2025 consiguió un histórico subcampeonato en el European Championships disputado en Ferrara, Italia, donde compitió por invitación junto a algunas de las mejores selecciones del mundo. Ese resultado posicionó nuevamente a la Argentina entre los equipos más competitivos de la disciplina y renovó la ilusión de pelear por el título mundial.

Ads

Sin embargo, el desafío deportivo convive con otro no menos importante: conseguir los recursos para viajar. Desde la Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down (FADASD) explicaron que, al no existir categoría paralímpica para esta disciplina, gran parte del proyecto se sostiene gracias al esfuerzo de las familias, entrenadores y la comunidad.

Para que los atletas marplatenses clasificados puedan participar del Mundial se necesitan reunir aproximadamente 40 mil dólares, destinados a cubrir pasajes, alojamiento e inscripciones. Por ese motivo se lanzó la campaña nacional “Rumbo a los Mundiales 2026 – Nosotros creemos en ellos”, que convoca a la sociedad a colaborar con aportes solidarios.

Ads

La Federación, creada en 2021, es una asociación civil sin fines de lucro dedicada al desarrollo del deporte competitivo para personas con síndrome de Down en todo el país. Desde su creación, el crecimiento ha sido sostenido: hoy reúne a más de un centenar de atletas en procesos de selección nacional y organiza torneos en distintas disciplinas con participación de cientos de deportistas cada año.

Mientras continúan los entrenamientos en Mar del Plata, el objetivo está claro: llegar a Hungría y defender los colores de la Argentina. Para estos jóvenes, cada práctica y cada partido son parte de un sueño que combina deporte, inclusión y superación, y que hoy necesita del acompañamiento de toda la comunidad para hacerse realidad.

Para colaborar se difundió este Alias: Angelo.Fregonese