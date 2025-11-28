Mundial de Básquet

Argentina, con Campazzo y el marplatense Garino, debuta en el Mundial de China

El seleccionado dirigido por Sergio Hernández debutará este sábado a las 9.30 en el certamen de básquet en China, ante Corea del Sur por el Grupo B. El base cordobés está recuperado de su lesión y será parte del quinteto inicial como así también el ex jugador de Unión de nuestra ciudad.