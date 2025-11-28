Mundial de Básquet

Con Campazzo, Argentina ganó en Cuba
El inicio del camino de Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar empezó con triunfo para la Selección.
El inicio del camino de Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar empezó con triunfo para la Selección.
El equipo nacional se entrena en Mar del Plata con el objetivo de pelear el título mundial tras el subcampeonato europeo logrado en Italia. Lanzaron una campaña solidaria para reunir los fondos necesarios y representar al país.
La Selección masculina integrará el Grupo D de los Clasificatorios junto a Uruguay, Panamá y un equipo proveniente del Preclasificatorio Sudamericano. En paralelo, el conjunto de Prigioni se prepara para defender el título en la AmeriCup 2025, que se disputará en Nicaragua.
Por los octavos de final del Mundial U17, el elenco norteamericano se impuso 77-71 y eliminó al combinado nacional de la lucha por las medallas. El camino hacia el 9no puesto arranca el viernes ante Filipinas.
El jugador de Quilmes fue confirmado por Leonardo Gutiérrez para disputar el Mundial de la categoría en Turquía. Además, está Martín Chapero, reclutado por Peñarol.
El seleccionado dirigido por Sergio Hernández debutará este sábado a las 9.30 en el certamen de básquet en China, ante Corea del Sur por el Grupo B. El base cordobés está recuperado de su lesión y será parte del quinteto inicial como así también el ex jugador de Unión de nuestra ciudad.