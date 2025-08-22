La Secretaría de Educación de la Municipalidad promueve acciones de capacitación destinadas a directivos, docentes y estudiantes de la comunidad educativa. Estas iniciativas, que se desarrollan durante todo el año, incluyen proyectos educativos propios, programas en colaboración con otras instituciones y la reciente primera edición del concurso Haciendo bulla, una convocatoria abierta para proyectos de innovación educativa.

Las acciones se llevan a cabo mediante proyectos educativos diseñados o curados junto a equipos de supervisión, así como a través de la colaboración con otras secretarías municipales e instituciones locales. Además, el financiamiento del Programa Educativo Barrial permite fortalecer estas iniciativas, garantizando un impacto significativo en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

El área de acompañamiento a las trayectorias pedagógicas coordina programas como Despertar Vocaciones TIC, PRO.A (acompañamiento situado a la alfabetización inicial), Educación Financiera, Proyecto de Vida, Cultura Digital y Huerta Escolar, entre otros. Estas actividades, que incluyen jornadas teóricas y prácticas, se implementan en establecimientos de nivel inicial, primario y secundario, con un enfoque en la formación integral de los estudiantes.

En lo que va de 2025, se han concretado más de 50 proyectos educativos en colaboración con instituciones como la Universidad FASTA, el Instituto Acontecer, el CADS, el ISFD N°19, el Almafuerte municipal, la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad de Mar del Plata. Estas propuestas abarcan temáticas diversas, como derechos humanos, educación ambiental, arte, salud y nutrición.

Finalmente, la primera edición del concurso Haciendo bulla recibió numerosas propuestas de docentes de los niveles inicial, primario, secundario, superior y modalidades, tanto del ámbito público como privado. Esta iniciativa busca fomentar la innovación educativa para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en las escuelas del Partido.

