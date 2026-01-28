El Australian Open ratificó, en el comienzo de la temporada 2026, lo que venía pasando en el final del año pasado: el marplatense Horacio Zeballos y el catalán Marcel Granollers están en nivel para recuperar el primer puesto del ránking mundial ATP en dobles.

Habían vuelto a jugar en dupla, se readaptaron y capitalizaron su química en el court. Con el triunfo en los cuartos de final del primer Grand Slam de este año, 6-3 y 6-4 a los brasileños Orlando Luz y Rafael Matos, llegaron a cuatro torneos consecutivos de los grandes instalándose en semifinales.

En semis, los esperan el estadounidense Harrison y el inglés Skupski. Son una pareja que también está en alza desde finales del 2025, pero no tan efectivos como los experimentados Zeballos y Granollers que ganaron Roland Garros y el US Open el año pasado.

Viejo es el viento y sigue soplando. Joven para la vida y en estos tiempos, vigente para el deporte de élite, el marplatense Horacio Zeballos demuestra en cada torneo que no sacia su hambre ni siquiera haber superado a Vilas como el mejor doblista de la historia de nuestro país. El señor de las cuatro décadas va por más gloria.

